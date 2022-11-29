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Yıllar sonra sahneye çıkan Asena, dans performansıyla hayran bıraktı

Eski oryantal Asena, izlemek için gittiği Hülya Avşar'ın konserinde sahneye çıktı. Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Asena, oryantal performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:58
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Eski oryantal Asena, Hülya Avşar'ın konserinde sahneye çıktı. Asena'nın eski formundan bir şey kaybetmediği görüldü

Yıllar sonra sahneye çıkan Asena, dans performansıyla hayran bıraktı
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Yıllar önce Hasan Dere ile evlenerek yurt dışına taşınan oryantal Asena, dansı bırakarak moda sektörüne yöneldi. Kendi gelinlik markasını kuran ve geçtiğimiz haftalarda ilk defilesini Türkiye'de yapan Asena, önceki akşam Hülya Avşar'ın konserine gitti. Sahneye çıkan Asena, dans etmeyi de ihmal etmedi.

DANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

Dans performansıyla 90'lı yıllara damga vuran Asena, yıllar sonra sahneye çıktı. Bir mekanda sahneye çıkan Avşar'ı dinlemeye çıkan Asena, dans etmeyi ihmal etmedi. Beyaz göğüs dekolteli kıyafetiyle göz kamaştıran ünlü isim, dans performansıyla izleyicilerden alkış topladı.

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