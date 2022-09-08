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İbrahim Tatlıses’i kızdıran soru! "Bu konuyu kapatalım"

Türkücü İbrahim Tatlıses, magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanarak merak edilen soruları cevapladı. Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı ve Asena sorusu üzerine sinirlerine hâkim olamadı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:47
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İbrahim Tatlıses'e oğlu Ahmet Tatlı ve Asena sorusu sorulunca sinirlerine hakim olamadı

İbrahim Tatlıses’i kızdıran soru! ''Bu konuyu kapatalım''
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Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da kaza geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses telefonla bağlandığı canlı yayında konuştu. Kazayı haber alan ve olay yerine koşan büyük oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili bir soruya da yanıt veren İbrahim Tatlıses herkesi şoke etti.

Daha önce küs oğluna ateş püsküren İbrahim Tatlıses'in hâlâ sinirinin geçmediği ortaya çıktı.

“BEN VAR OLDUĞUM SÜRECE BİTMEZ”

Program sunucusunun "Kavgalarınız bitmeyecek mi?" diye sorunca ünlü türkücü "Bitmez ben var olduğum sürece bitmez. Şöhret olmanın bedeli..." yanıtını verdi.

Yorumcuların ''Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusuna Tatlıses şu yanıtı verdi:
"Koşmam dersem yalan söylerim ama en azından artistlik- oyunculuk yapmam. Bu konuyu kapatalım hoş değil!"

“İSMİNİ 20 SENEDİR ANMADIĞIM İNSANLARIN ADINI ANMAYIN”

Tatlıses program sunucusunun "Asena'ya yazdığınız şarkının adı neydi" deyince de kızdı.

İbrahim Tatlıses "İsmini 20 senedir anmadığım insanların adını anmayın Allah aşkına" dedi.

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