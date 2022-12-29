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Osman Kavala kararına ilk tepki geldi

ABD, Osman Kavala hakkındaki cezanın onanmasına, “Daha önce de söylediğimiz gibi, haksız yere mahkûm edilmesi insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır” diye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:19
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Osman Kavala kararı hakkındaki karara ilk tepki geldi

Osman Kavala kararına ilk tepki geldi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel tarafından yapılan açıklamada, Kavala’nın mahkumiyetinin onanma kararından derinden rahatsızlık ve hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“ABD, bir Türk mahkemesinin bugün Osman Kavala'nın mahkumiyetini onama kararından derinden rahatsız ve hayal kırıklığına uğradı. Daha önce de söylediğimiz gibi, Kavala'nın haksız yere mahkûm edilmesi insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'yi bir kez daha Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak serbest bırakmaya ve keyfi olarak hapsedilen diğer herkesi serbest bırakmaya çağırıyoruz. Türkiye halkı insan haklarını ve temel özgürlüklerini cezalandırılma korkusu olmadan kullanmayı hak ediyor.”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), Gezi Davası'nda Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Aynı mahkeme, bir yıl önce aynı sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak, yeniden yargılanmalarının yolunu açmıştı.

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AHMET
29.12.2022 14:29
gözünüz aydın  
 
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