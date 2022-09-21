Emre Belözoğlu'ndan sonra... Osman Zeki Korkmaz ile Cem Dizdar arasında ‘buzağı’ tartışması

TRT Spor'da Serkan Yetkin ile birlikte gündemi değerlendiren Cem Dizdar, Beşiktaş-İstanbulspor karşılaşması ilgili görüşlerini aktarırken İstanbulspor'un hocası Osman Zeki Korkmaz'ın Ersin Destanoğlu ile ilgili sözlerini gündeme getirdi.

TRT yorumcusu, Korkmaz'ın, "Ön alanda sıkıntımız var. Bu hafta 25-30 metreden şut çok fazla çalıştık. Yaklaşık 2-3 saat. Beşiktaş'ın kalesine gelen şutların gol olduğu istatistiği vardı. Bu istatistikler bizi yanıltmadı" sözlerini hatırlatarak yorumlarda bulundu.

"90 DAKİKAYI SEYRETTİNİZ Mİ?"

Bu yorumların ardından Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan İstanbulspor teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, yayına bağlanarak Cem Dizdar'a, "Maçı 90 dakika izlediniz mi?" diye sordu. Dizdar'ın, "Evet tekrarlarıyla, ağırlaştırılmış görüntülerle seyrettim" demesi üzerine Kormaz şöyle konuştu:

"Süper... O zaman rakip ceza sahasında Beşiktaş'la bizim eşit sayıda topla buluştuğumuzu göreceksiniz. Basın toplantısında sorulan soru üzerine şunu söyledim. Biz rakip kaleye gitmek için çok uğraşıyoruz ama şut çekmiyorduk ceza alanı dışından. Tedirgin davranıyorduk şut çekmeye bunun üzerine de ekstra çalıştık dedim. Hatta gereğinden uzak mesafelerden çalıştık."

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAK OLUYOR"

Cem Dizdar'ın gazeteden okuduğu metnin kırpıldığını belirten Korkmaz, "Siz bizim iş yapışımızla alakalı bir metni alıyorsunuz sonra benim bütün olayı onun üzerine anlatmışım gibi yapıyorsunuz. Bir sürü şey söylenmiş orada Türk futbolu adına.. Onun dışında bir şey söylüyorsunuz. Bu birazcık öküz altında buzağı aramak oluyor tabiri caizse" diye konuştu.

Konuşmaya yanıt veren TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar, "Bu öküz altında buzağı aramak değil de düşünmek olabilir mi? Niye öküz altına buzağı aradım şimdi..." dedi.

"İSTANBULSPOR'UN BAŞARISINDAN BAHSETMEDEN..."

Korkmaz bunun üzerine şunları söyledi:

"Şu yüzden aradınız. Bir açıklamanızda birçok iyi noktaya değinirsiniz. En son dersiniz ki keşke bunu söylemeseydim. Burada derim ki iyi niyetli bir eleştiri var. Daha Trabzonspor maçı konuşulurken İstanbulspor'un başarısından bahsetmeden pat diye 25 metreden gol diyorsanız... Cem Bey.. Bu benim profesyonel olarak 300. maçım. Ben 25 metreden şut atılarak maç kazanılacağını herkesten iyi biliyorum. "

"İYİ ŞEYLERDEN DEĞİL SORUNLARDAN BAHSEDERİM"

Cem Dizdar'ın tekrar, "Burada öküzün altında buzağı nerede?" demesi üzerine Korkmaz, "Serkan Yetkin orada açıklamanın güzel yanları söylüyor.. Ama siz" diye konuştu.

Dizdar, Korkmaz'ın sözünü keserek şunları söyledi:

"Ben genellikle güzel yerlere bakmam sorunlu yönlere bakarım. Çünkü iyileştirilmesi gereken yön sorunlardır.. Güzellikler değil. Ben sizin samimiyetinizden şüphe etmiyorum. sizin oynattığınız oyunu alt ligden beri beğeniyorum. Sık sık örnek verdiğim takımlardan biri İstanbulspor. Ben iyi şeylerden bahsetmem diyorum sayın Korkmaz. İyi şeyler değildir sorunumuz."

"35 YILDIR GAZETE OKUYORUM"

Dizdar konuşmasını şöyle bitirdi:

"İyi şeylerden bahsedin diyerek övgüde boğulmuş bir futbol iklimimiz var. Ben gazeteleri okuyarak büyüdüm. Ben 35 yıldır gazete okuyorum. Bir gazete nasıl yılır? Bir gazeteye haber nasıl sığdırılır? Bilirim. Bu bir düşünme faaliyetidir. Bu size karşı ya da kulübünüze karşı bir şey değildir. Bu aralar görüyorum ki teknik direktörler konuları gittikçe kişiselleştirmeye çalışıyor. Ben burada takım ayırmam. Davranış ve dil üzerine konuşurum. Ben şutla ve ortayla açıklanmış maçlardan çok pas oyununu ve boş kalaya atılan golleri öven birisiyim. Dolayısıyla şutla çözülmüş sorunlar benim için geçici bir durumdur. Bu bir sorundur. İyi yanları sizedir. O zaten size gol olarak puan olarak prim olarak görünürlük olarak yansır. Birilerini övmek benim alanım değil. Gördüğüm bir hatayı, eksikliği anlatırım. Bu oyun gelişsin, sizin takımınızda olduğu gibi daha çok buralı çocuklar oynasın diyedir. Ama bu şut meselesini bir çözüm olarak anlattığınız için gündeme getirdim. Bizim sorunlarımız antrenmanda, oyun anlayışında... Kişisel tartışmalardan çok sıkılmış birisiyim. Sosyalijiden konuşan birisiyim ama gelin görün ki neredeyse geleneğe dönüşecek anladığım kadarıyla böyle telefonda sohbet etmek zorunda kalıyorum."

CEM DİZDAR İLE EMRE BELÖZOĞLU CANLI YAYINDA TARTIŞMIŞTI

Cem Dizdar'ın yaptığı yorumlar nedeniyle Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da geçen haftalarda TRT spor canlı yayınına bağlanmıştı. Belözoğlu ile Dindar ekranda tartışmıştı.