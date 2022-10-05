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Emre Belözoğlu-Ümit Özat davasında mahkemeden flaş karar

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a karşı açtığı tazminat davasının kararı açıklandı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 16:12
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Emre Belözoğlu’nun Ümit Özat’a açtığı tazminat davası sonuçlandı

Emre Belözoğlu-Ümit Özat davasında mahkemeden flaş karar
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Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve teknik direktör Ümit Özat, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için FETÖ'cü iddiasında bulunmuş ve sert ifadeler kullanmıştı.

Belözoğlu da bunun üzerine avukatı aracılığı ile Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Özat’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.

Açılan dava dilekçesinde Ümit Özat’ın diğer futbolcu ve teknik direktörler hakkında asılsız iddia ve dedikodularla gündemde kalmaya çalıştığı ifadeleri yer almıştı. 

Ayrıca Ümit Özat’ın sosyal medyadan Belözoğlu’na yönelik, “lağım faresi” dediği bu şekilde de onur ve şerefine saldırdığı belirtilmişti.

Beykoz 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının 3. duruşmasında karar verildi. Mahkeme, Ümit Özat’ın Emre Belözoğlu’na 5 kuruş manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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