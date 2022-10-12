12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu: Gruptan çıkabilecek gücümüz var

Emre Belözoğlu: Gruptan çıkabilecek gücümüz var

Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu Konferans Ligi'nde RFS maçı öncesi konuştu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 18:21
Takip Et

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan açıklamalar

Emre Belözoğlu: Gruptan çıkabilecek gücümüz var
+
Aa
-

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir, saat 19.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Letonya temsilcisi RFS'yi ağırlayacak. Maç öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu. 

''OYUNA HÜKMEDEN BİR YAPIYA SAHİBİZ''
"Biz genelde oyuna hükmeden bir yapıya sahibiz. Buna benzer çok maç oynadık. Tabii ki gol gelmeyince kötü algılanabiliyor. Riga maçında bile 38. saniyede net pozisyonumuz vardı. Skor üretmekte biraz daha pragmatik oynayan takımlara göre zor olabiliyor. Bizim inandığımız oyuna sarılmaya devam edeceğiz. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Çok doğru yolda ilerleyen bir takım var. Yarın skor daha farklı olacak. Gruptan çıkabilecek gücümüz var."

''HEMEN HEMEN HER MAÇA 6-7 TANE YENİ OYUNCUYLA ÇIKTIK''
Belözoğlu "Leo'nun antrenmanda ağrısı olmuştu. Bugün ilk defa antrenmana çıkacak. Değerlendireceğiz. 23 oyuncu yazabiliyoruz. Bu oyuncular arasında sakatlık olduğunda mevkiisel olarak zor duruma düşebiliyoruz. Hemen hemen her maça 6-7 tane yeni oyuncuyla çıktık. Yarın da aynı şekilde olacak. Leo'nun yarın 11'de başlamayacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

ALEKSIC: İYİ OLAN TARAF BİZİZ
RFS maçı öncesi açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehirli oyuncu Aleksic: "Yarın çok önemli bir maç olacak. Avrupa maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi olan taraf biziz. Yarınki maç form grafiğimizi devam ettirmek için çok önemli bir maç olacak. Son maça bakıldığında çok fazla gol pozisyonu yakalayamadık. Kalecilerini tebrik etmek gerekiyor. Form grafiğimiz iyi değildi. Hafta içi çalışmaları çok iyi yapıyoruz. Son haftalar gol yollarında eksik görünse de çok iyi bir yolda ilerledik. Önemli olan yarınki maçta skoru elde edebilecek golleri atabilmek. Eski seviyemizi yakalamak adına mücadele ediyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
3
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
4
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
5
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
7
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
﻿Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
﻿Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
﻿Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
﻿Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
﻿Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
﻿Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
﻿Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
﻿Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.