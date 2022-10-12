Emre Belözoğlu: Gruptan çıkabilecek gücümüz var

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir, saat 19.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Letonya temsilcisi RFS'yi ağırlayacak. Maç öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu.

''OYUNA HÜKMEDEN BİR YAPIYA SAHİBİZ''

"Biz genelde oyuna hükmeden bir yapıya sahibiz. Buna benzer çok maç oynadık. Tabii ki gol gelmeyince kötü algılanabiliyor. Riga maçında bile 38. saniyede net pozisyonumuz vardı. Skor üretmekte biraz daha pragmatik oynayan takımlara göre zor olabiliyor. Bizim inandığımız oyuna sarılmaya devam edeceğiz. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Çok doğru yolda ilerleyen bir takım var. Yarın skor daha farklı olacak. Gruptan çıkabilecek gücümüz var."

''HEMEN HEMEN HER MAÇA 6-7 TANE YENİ OYUNCUYLA ÇIKTIK''

Belözoğlu "Leo'nun antrenmanda ağrısı olmuştu. Bugün ilk defa antrenmana çıkacak. Değerlendireceğiz. 23 oyuncu yazabiliyoruz. Bu oyuncular arasında sakatlık olduğunda mevkiisel olarak zor duruma düşebiliyoruz. Hemen hemen her maça 6-7 tane yeni oyuncuyla çıktık. Yarın da aynı şekilde olacak. Leo'nun yarın 11'de başlamayacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

ALEKSIC: İYİ OLAN TARAF BİZİZ

RFS maçı öncesi açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehirli oyuncu Aleksic: "Yarın çok önemli bir maç olacak. Avrupa maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi olan taraf biziz. Yarınki maç form grafiğimizi devam ettirmek için çok önemli bir maç olacak. Son maça bakıldığında çok fazla gol pozisyonu yakalayamadık. Kalecilerini tebrik etmek gerekiyor. Form grafiğimiz iyi değildi. Hafta içi çalışmaları çok iyi yapıyoruz. Son haftalar gol yollarında eksik görünse de çok iyi bir yolda ilerledik. Önemli olan yarınki maçta skoru elde edebilecek golleri atabilmek. Eski seviyemizi yakalamak adına mücadele ediyoruz." dedi.