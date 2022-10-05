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Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, üst solunum enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle kafileyle birlikte Letonya'ya gidemedi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 17:02
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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu üst solunum enfeksiyonu geçirmesi sebebiyle Letonya'ya gidemedi

Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Letonya'nın Rigas FS takımına konuk olacak. 

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, üst solunum enfeksiyonu geçirdiği için kafileyle birlikte Letonya'ya gidemedi. 

Emre Belözoğlu, yarın kendini iyi hissetmesi halinde Letonya’ya gidecek.

Letonya'da oynanacak karşılaşma yarın 22:00'da başlayacak. (AA

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