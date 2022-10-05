Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Letonya'nın Rigas FS takımına konuk olacak.
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, üst solunum enfeksiyonu geçirdiği için kafileyle birlikte Letonya'ya gidemedi.
Emre Belözoğlu, yarın kendini iyi hissetmesi halinde Letonya’ya gidecek.
Letonya'da oynanacak karşılaşma yarın 22:00'da başlayacak. (AA
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.