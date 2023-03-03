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Osmaniye’de 15 günlük gösteri yürüyüş yasağı

Osmaniye’de Valilik kararıyla 15 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 23:23
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Osmaniye’de 15 günlük gösteri yürüyüş yasağı

Osmaniye’de 15 günlük gösteri yürüyüş yasağı
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(İHA) - Osmaniye Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, standart açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni pankart/afiş asma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin bugünden itibaren 17 Mart 2023 kadar ilk genelinde yasaklandığını duyurdu.

Valilik açıklamanın devamında, ”6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketi ile ilgili bölücü sol marjinal görüşe müzahir şahıslar, gruplar ile oluşumlar tarafından devletin ve hükümetin arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında ve depremzedelere yapılan yardımların -sözde- yetersiz kaldığı iddiasıyla İstanbul ilinde 26.02.2023 günü provokatif eylemler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ülke genelinde her yıl olduğu gibi bu yılda PKK, KCK, DHKP/C, MLKP gibi sol marjinal görüşe müzahir şahıslar, gruplar ve oluşumlar tarafından provokatif eylemlerin ülke genelinde ve ilimizde de düzenlenmesi beklendiği, bu çerçevede kadın örgütlenmeleri, PKK, KCK, DHKP/C, MLKP bölücü sol marjinal görüşe müzahir şahıslar, gruplar ve oluşumların gerçekleştirebileceği provokatif eylemlerin ilimiz sınırları içerisinde mülki idare amirliklerince izin verilenler hariç olmak üzere, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla; miting, açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin ilimiz genelinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri doğrultusunda 03.03.2023 günü saat 00.01’den 17.03.2023 günü saat 23.59’a kadar (15) gün süreyle yasaklanmış, ayrıca provokatif amaçlı yukarıda belirtilen bölücü/sol marjinal görüşe müzahir grup ve oluşumların diğer illerden ilimize gelen üyelerinin ilimize girişlerine müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

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