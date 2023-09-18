Osmaniye'de 16 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'de, 16 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi M.A. jandarma ekiplerince yakalandı.

KAYNAK: İHA
Osmaniye'de 16 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, merkez ilçesinde 16 suç kaydı bulunan M.A.'nın uyuşturucu madde kullandığı ve yetiştiriciliğini yaptığı, hırsızlık suçuna konu eşya ve malzemeleri evinde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı. Narkotik detektör köpeği ile yapılan aramada ise 1 motosiklet, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kenevir ve uyuşturucu madde ile hırsızlığa konu elektronik cihazlar ele geçirildi.

Şüpheli M.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.aw033071-01.jpg

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