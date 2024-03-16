Osmaniye'de bomba paniği

Kaynak: DHA
Osmaniye'de bomba paniği
Osmaniye’de refüjdeki ağaç dibine bırakılan şüpheli bir çanta, bomba paniğine sebep oldu. Yol trafiğe kapatılıp çevre güvenliği alınmasının ardından bomba imha uzmanları tarafından robot ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlatılan çanta, boş çıktı.

Merkez Alibeyli Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki refüjde ağacın dibine bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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BOMBA İMHA ROBOTU İLE İMHA EDİLDİ

Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi, vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı. Bomba imha robotu ile uzaktan kontrollü şekilde imha edilen çanta boş çıktı. Polis ekiplerinin çalışmasından sonra yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

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