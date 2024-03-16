Osmaniye'de bomba paniği

Osmaniye’de refüjdeki ağaç dibine bırakılan şüpheli bir çanta, bomba paniğine sebep oldu. Yol trafiğe kapatılıp çevre güvenliği alınmasının ardından bomba imha uzmanları tarafından robot ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlatılan çanta, boş çıktı.