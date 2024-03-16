Osmaniye'de bomba paniği

Merkez Alibeyli Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki refüjde ağacın dibine bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
BOMBA İMHA ROBOTU İLE İMHA EDİLDİ
Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi, vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı. Bomba imha robotu ile uzaktan kontrollü şekilde imha edilen çanta boş çıktı. Polis ekiplerinin çalışmasından sonra yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.
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