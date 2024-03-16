İmamoğlu'nun mitinginde Kuran provokasyonuna soruşturma

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, vatandaşın soruşturma dosyalarının bulunduğu ve 2022'de bir süre tutuklu kaldığının belirlendiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabının açılışında halka seslendi.

İmamoğlu’nun konuşmasının bir bölümünde, yaşlıca bir kadın Kuran-ı Kerim’i göstererek “Başkanım bakar mısınız? Elimde Kuran-ı Kerim var. Kuran sizi çarpacak. Yalancı” diye bağırmaya başladı. Kuran-ı Kerim ile yayılan provokatif eyleme, alanı dolduran vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi.

EKREM İMAMOĞLU: ALLAH YARDIM ETSİN ONA

Kalabalığı sakin kalmaya çağıran Ekrem İmamoğlu, “Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Ablamız, aldanmış bir ablamız. Elinde Kur’an-ı Kerim'le iftira atmak, günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Şu mübarek Ramazan ayında, Allah ona yardım etsin. Bu arkadaşlar, bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline Yüce Kuran'ı alıp, onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız. Bu millet onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona, ne diyeyim” sözleri ile tepkisini dile getirdi.

VALİLİK: BİR SÜRE TUTUKLU KALDIĞI BELİRLEDİ

İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nu protesto eden kadınla ilgili bir duyuru yaptı. Valiliğin açıklamasında "Çekmeköy ilçemizde İBB'nin gerçekleştirdiği program sırasında, (B.K) adlı vatandaşın elindeki Kur’an-ı Kerim’i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde (B.K) adlı şahsın 'Tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali' gibi suçları kapsamında soruşturma dosyalarının olduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.