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Osmaniye’de çıkan anız yangını söndürüldü

Osmaniye'de yol üzerinde hasat edilmiş mısır tarlasında anız yangını çıktı. Çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 10:15
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Osmaniye’de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Osmaniye’de çıkan anız yangını söndürüldü
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mahalle arasında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Osmaniye yolu üzerinde hasat edilmiş mısır tarlasından çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen ekipler, dumanların mahalleyi etkisi altına aldığı anız yangınını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan tarladaki yangın tamamen söndürüldü.

(Kaynak: İHA)

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