Düşen karga yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesinde yaşanan olayda, bir ağacın tepesinde bulunan karga yuvasından düşen yavru, öğrencilerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Olayın ardından harekete geçen öğrenciler, yavrunun durumunu inceledikten sonra herhangi bir yarasının olmadığını tespit etti. Ancak kendi imkanlarıyla yavruyu yuvasına geri yerleştirmekte zorlanınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli kurtarma aracıyla ağaca çıkarak yavruyu alıp yuvaya geri bıraktı. İtfaiye ekipleri, kurtarma operasyonu sırasında diğer yavrulara da zarar vermemek için özen gösterdi. Yavru karganın sağlıklı bir şekilde yuvasına geri bırakılmasıyla olay mutlu sonla sonuçlandı.