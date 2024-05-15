Düşen karga yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA
Düşen karga yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesinde bir ağaçta bulunan karga yavrusu, yuvadan düşerek yaralandı. Durumu fark eden öğrenciler, yavruya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma aracıyla yavruyu alarak yuvaya geri bıraktı.

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesinde yaşanan olayda, bir ağacın tepesinde bulunan karga yuvasından düşen yavru, öğrencilerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Olayın ardından harekete geçen öğrenciler, yavrunun durumunu inceledikten sonra herhangi bir yarasının olmadığını tespit etti. Ancak kendi imkanlarıyla yavruyu yuvasına geri yerleştirmekte zorlanınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli kurtarma aracıyla ağaca çıkarak yavruyu alıp yuvaya geri bıraktı. İtfaiye ekipleri, kurtarma operasyonu sırasında diğer yavrulara da zarar vermemek için özen gösterdi. Yavru karganın sağlıklı bir şekilde yuvasına geri bırakılmasıyla olay mutlu sonla sonuçlandı.

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