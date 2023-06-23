Osmaniye'de deprem

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Karacalar mevkiinde saat 11.08 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
İlgili Haberler
Son dakika... Son dakika... Osmaniye'nın Karacalar mevkiinde saat 11.08 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Karacalar mevkiinde saat 11.08 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.