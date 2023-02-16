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Depremde hasar gören binanın yıkılma anı kaydedildi

Osmaniye'de hasar gören 2 katlı bir binanın ön yüzü tamamen çöktü. O anların kameraya yansıdığı görüntüde, binanın altında bulunan iş yerinin açık olması büyük bir şanstı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:15
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Osmaniye'de depremden hasar gören bina böyle yıkıldı

Depremde hasar gören binanın yıkılma anı kaydedildi
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İHA
Kahramanmaraş'ta meydana gelenler depremler bir çok ilde olduğu gibi Osmaniye'de de hasara yol açtı. Kent merkezi ve ilçelerde en kaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, bugün Kadirli ilçesinde 2 katı bir bina çatırdamaya başladı.

Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan binanın ön yüzü bir süre sonra yıkıldı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Yıkılan binanın altında bulunan iş yerinin ise depremin ilk gününden bu yana açık olduğu ve binanın ağır hasarlı olmasına rağmen sahibinin iş yerini hiç kapatmadığı iddia edildi. Herhangi bir yaralanma olmayan bölgede polis tedbir aldı.

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