Evine her gün hırsız giriyordu: Bir gün eve teker takıp götürecekler

İHA

Osmaniye'nin Alibekirli Mahallesi'nde bulunan, Nuh Şaşmaz'a ait bahçeli müstakil evde düzenli olarak hırsızlık olayı meydana geliyordu. Kiraya verdikleri evinin şu anda boş olduğunu, son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarından bıkkınlık yaşadığını ifade eden ev sahibi Şaşmaz, yetkililerden yardım istedi.

Mağduriyetini dile getiren Nuh Şaşmaz,"Ev rahmetli babamızdan kalma. Evde kiracı olduğu zamanda hırsız girdi ama bir sonuç elde edilemedi. Ev şuanda boş önlem olarak demir korkuluk taktırdım ama buda çözüm olmadı. Hırsızlar elektrik, su tesisatını, tarım aletleri ile avludaki hayma demirlerini, söküp götürdü, bir gün eve teker takıp götürecekler" ifadelerini kullandı.