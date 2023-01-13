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Evine her gün hırsız giriyordu: Bir gün eve teker takıp götürecekler

Osmaniye’de evine defalarca hırsız girdiğini söyleyen vatandaş, "Bir gün eve teker takıp götürecekler" dedi. Yetkililerden yardım isteyen ev sahibi "önlem olarak demir korkuluk taktırdım ama buda çözüm olmadı " dedi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:17
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Osmaniye'de evine hırsız giren vatandaş: Bir gün eve teker takıp götürecekler

Evine her gün hırsız giriyordu: Bir gün eve teker takıp götürecekler
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İHA

Osmaniye'nin Alibekirli Mahallesi'nde bulunan, Nuh Şaşmaz'a ait bahçeli müstakil evde düzenli olarak hırsızlık olayı meydana geliyordu. Kiraya verdikleri evinin şu anda boş olduğunu, son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarından bıkkınlık yaşadığını ifade eden ev sahibi Şaşmaz, yetkililerden yardım istedi.

Mağduriyetini dile getiren Nuh Şaşmaz,"Ev rahmetli babamızdan kalma. Evde kiracı olduğu zamanda hırsız girdi ama bir sonuç elde edilemedi. Ev şuanda boş önlem olarak demir korkuluk taktırdım ama buda çözüm olmadı. Hırsızlar elektrik, su tesisatını, tarım aletleri ile avludaki hayma demirlerini, söküp götürdü, bir gün eve teker takıp götürecekler" ifadelerini kullandı.

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