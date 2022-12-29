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Osmaniye'de tarihi İncil ve 3 sikke ele geçirildi

Osmaniye'de tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:52
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Osmaniye'de tarihi olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi

Osmaniye'de tarihi İncil ve 3 sikke ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğunu belirledikleri şüpheliyi takibe aldı.

D-400 kara yolunda ekiplerce durdurulan şüphelinin aracında, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen İncil ve 3 sikke ise Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

(AA)

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