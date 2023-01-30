Osmaniye’de toplu taşıma ücretleri zamlandı

Cumhur ittifakının ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de toplu ulaşım zamlandı. Yeni zamlarla birlikte öğrenciler için 4 TL olan ücret 5 TL'ye, vatandaşlar için 6,5 TL olan ücret 9,5 TL’ye ve 8 TL olan kartsız binişler ise 12,5 TL’ye çıktı.

Osmaniye’de, şehir içi toplu taşıma ücretlerine en son 25 Mart 2022'de yapılan zamların ardından fiyatlar tekrar güncellendi. Öğrenciler için 4 TL olan ücret 5 TL'ye, vatandaşlar için 6,5 TL olan ücret 9,5 TL’ye ve 8 TL olan kartsız binişler ise 12,5 TL’ye çıktı. Öğrenciler, yapılan zamlara tepki gösterdi.

‘’YEMEK PARASINI OTOBÜSE VERİYORUZ’’

Korkutata Üniversitesi Tekstil Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yasin Geçgin, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Otobüse biniyoruz, öğrenciyiz. Gidiş-geliş bizim için çok zor oluyor. Kart olmayınca 12,5 lira ödemek bir öğrenci için çok zor. Bu devirde zaten zor para bulunuyor. Gereği yapılırsa mutlu oluruz. Sivaslı öğrenciyim, buraya geliyorum, burada okuyorum şimdi. Oradaki fiyatlarda hemen hemen aynı. Ben bayağıdır burada okuyorum ama Sivaslıyım. Sivas’ta da aynı durumla karşı karşıyayız, genel olarak hayat pahalılığı var. 9,5 lira kartlıysa, eğer kart yoksa 12,5 lira, yani pahalı. Günde 3-4 defa biniyoruz, maalesef 30-40 lira çıkıyor. Yemek parasını otobüse veriyoruz, yarı aç geziyoruz okulda."