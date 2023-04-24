Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Osmaniye’de narkotik polisin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği 15 ayrı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İHA'dan alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube , Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüklerinin bir haftalık çalışmasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 15 kilo 500 gram skunk maddesi, 2 kilo 599 gram esrar, 47,57 gram bonzai, 27,03 gram metamfetamin maddesi, 5 gram Hint keneviri tohumu ve 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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