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Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı polisler bölgeye akın etti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kanalizasyon ve altyapı kazı çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel bulundu. Heykeli bulan ancak yetkililere haber vermeyen 5 işçi hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:36
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Osmaniye'deki kanalizasyon kazısında ortaya çıktı polisler bölgeye akın etti. Bulan işçilerin başı dertte

Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı polisler bölgeye akın etti
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Karaömerli Mahallesi'nde Sumbas Belediyesince ihale edilerek özel bir şirket tarafından yapılan kanalizasyon ve altyapı şebekesi kazı çalışmasında iş makinesi ile kazı yapan işçiler 97 santim boyunda 80 kilo ağırlığında 'Meryem Ana' figürü olan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel buldu. 

Sumbas İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri durumdan haberdar olması üzerine heykeli bulan işçiler ile temasa geçti. Heykeli bulan ancak yetkililere haber vermeyen 5 işçi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet suçundan dolayı adli işlem başlatıldı. Heykeli teslim alan polis ekipleri durumu Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve müze müdürlüğüne bağlı teknik ekip heykelin bulunduğu Karaömerli’de incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Daha sonra heykel müze müdürlüğü yetkililerince teslim alınarak incelenmek üzere müzeye götürüldü.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu heykelin bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, “İlçemiz Karaömerli Mahallesi'nde altyapı çalışmasında çalışan işçiler tarafından bir tarihi eser bulundu. Daha sonra polis ekipleri bu tarihi eseri teslim alarak Osmaniye Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiler. Bulunan bu heykel ilçemiz turizmine inşallah katkı sağlar” şeklinde konuştu.

Heykelin bulunduğu Karaömerli Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinlerinden Rahime Nü ise, “Ben bulunduğunda evdeydim görmedim. Daha sonra oğlum fotoğrafını gösterdi bana 'anne bulunan heykel bu heykelmiş' diye. Güzel de bir heykel beğendik. Buralar eskiden hep yaşantı yeriymiş” şeklinde konuştu.

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