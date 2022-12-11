2. Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu Şapka ve tespihleri satışa çıkardı. “Hepsi birer hazine”

Orhan Osmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tespihlerini ve feslerini satışa çıkardığını duyurdu.

Orhan Osmanoğlu paylaştığı görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

“Hazinelerimizden koleksiyonlarımızdan maddi ve manevi değeri çok yüksek teşbihlerimiz var. Sadece bunları satışa çıkardım. Sultanlarımızın replikalarından tespihler var. 3. Selim’in kullandığı teşbihin replikası beyaz inci. Kesme kehribar muhteşem bir tespih.

Özel tasarlanmış bu tespihte bir isim var. Alan kişiye sürpriz olsun. Fildişi muhteşem bir tespih bunları satışa çıkarıyoruz.

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği’nin hayıra kullanmak için, İdlib’e yapacağı yardımlar için orada kullanacağız inşallah. Sorgulamayın lütfen.”

Osmanoğlu paylaştığı ikinci videoda ise özel koleksiyonundan fesleri satışa çıkardığını söyledi. Fes ve teşbihlerin fiyatını soranlara ise anında satıldığı yanıtını verdi.