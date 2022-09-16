Kuran kursundaki çocuklara Abdülhamid’in torunu olduğunu iddia eden Orhan Osmanoğlu için şehzade duası okutuldu

'Şehzade' sıfatını kullanan ve 2. Abdülhamid’in torunu olduğunu iddia eden Orhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından kendisine dua edilen bir videoyu paylaştı.

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği tarafından bağışta bulunulan bir Kuran kursunda, yardımlar için teşekkür edilirken aynı zamanda Orhan Osmanoğlu için dua edildi.

Orhan Osmanoğlu ise o anları “Bağışlarımızdan Allah razı olsun… Hizmetlerimiz devam ediyor” notuyla paylaştı.

Öte yandan Osmanoğlu’nun bir seyahat acentesi ile “Orhan Osmanoğlu ile Ramazan’da Teravih Namazı” temalı Kudüs seyahatini 790 dolara sattığı ortaya çıkmıştı. Mevcut dolar kuru ile turun fiyatı 12 bin TL’yi buluyor. Osmanoğlu daha önce de ticari sosyal medya hesabından ev yapımı salça satışı yapmıştı.

Osmanoğlu, doların 10 TL’yi aştığı 2018’de, “Dolarınız varsa satın 1,5 TL’ye inme durumu var” paylaşımında bulunmuştu. Osmanoğlu’nun öngörüsüyle bugünkü dolar kuru arasındaki fark ise yüzde 900’lü seviyelere geldi.

Ayasofya'nın camiye çevrilme kararının alınmasının ardından II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu'ndan ilginç bir paylaşım gelmişti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Osmanoğlu, Ayasofya'da 5 padişahın nöbet tuttuğunu savunmuştu.

Orhan Osmanoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

Ayasofya Camii avlusundaki türbelerinde 5 Osmanlı padişahının (I. Mustafa Han, İbrahim Han, III. Murad Han, II. Selim Han ve III. Mehmet Han) ruhlar âleminde nöbet beklediklerini bilginiz var mı.

Ayrıca Osmanoğlu, sosyal medya hesabından AKP'lileri kızdıracak ifadeler de kullanmıştı. Osmanoğlu, AKP'ye seslenirken, "İçinizdeki hırsız, ihale takipçisi, sülük, davadan kopmuş kervan ve uçkur peşinde yoğunluk takipçilerini temizleyin" diye belirtti. Osmanoğlu, "Sifonu ne zaman çekeceksiniz" diye konuşmuştu.