Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, Suriyeliler için yardım talebinde bulundu

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği bünyesinde Suriye Tel Abyad’da yardımlarda bulunan “Şehzade” Orhan Osmanoğlu, Türk halkına çağrıda bulundu.



Derneğin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yardım isteyen Orhan Osmanoğlu, Suriyelilerin gitmesini isteyenlere seslenerek, “Türkiye’deki kafatasçılara sesleniyorum. Hani diyorlar ya ‘Suriyeliler geri gitsin’ buyurun işte. Suriye’nin içindeyiz. Siz burada giydirmezseniz, okul açmazsanız niye gelsinler. Buraya gelmemeleri için burada da bakacaksınız.” dedi.

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