Osmanlı'dan miras: 'sultan tavuğu' Ankara'da yeniden hayat buluyor

AA'da yer alan haberde, Pursaklar Mahmudiye'deki merkezde bulunan kanatlı hayvanların kuluçka makinesiyle çoğaltılmasıyla türlerinin devamı sağlanıyor.

Merkezin veteriner işleri sorumlusu İsa Demir, AA muhabirine, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu da yaptıklarını da söyledi.

Parktaki kanatlı türlerinin sahiplenilebilir veya barındırılabilir olmasının yanında hepsini bir arada bulunduran nadir koleksiyondan oluştuğunu ifade eden Demir, "Çeşitli sülün gruplarımız var burada, bir tanesi elmas sülünü, altın sülünü, kral sülünü, mavi sülün gibi onlarca sülün grubu var. Bunun yanı sıra tavus kuşu herkesin malumu renklerinden ötürü bilinir mavidir. Burada yaygın bulunmayan yeşil tavus kuşu var java türlerimiz arasında." dedi.

Farklı ve özel tavuk çeşitlerinin herhangi bir yerde görülebilen cinsten olmadığını ifade eden Demir, parkın içindeki sultan tavuklarının, Osmanlı döneminde sarayda yetiştirilen bir cins olduğunu vurguladı. Demir bu türün, bacaklarında ve kafasındaki tüylü yapısıyla güvercine benzediğini kaydetti.

Değişik türler arasında bulunan siyah tavuğun kemikleri ve derisine kadar siyah renkte olduğunu aktaran Demir, Brahma tavuğu gibi nadir bulunan cinslerin de yetiştiriciliğini yaptıklarını anlattı.

Kuluçka makinesiyle üretime başlanan türlerin giderek arttığını kaydeden Demir, çoğaltıp yetiştirilen hayvanların Pursaklar Belediyesinin açtığı Endemik Vadi gibi parklara salınarak görselliğe katkı sağladıklarını anlattı.

Demir, Evcil Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi ve Kuş Evi'nin çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı da amaçladıklarını vurguladı.