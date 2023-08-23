Otel odasında öldürülen doktorun fuhuş pazarlığına kurban gittiği ortaya çıktı

DHA'nın haberine göre; şüphelilerin cinayetten sonra otelden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

100 lira için tartıştılar

Şüphelilerden Dılnoza Bayramova, polise verdiği ifadede, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan’ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma çıktığını söyledi. Bayramova, Karahan’ın kendisini darbedip kovduğunu ve bu durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay’a mesaj atarak anlattığını belirtti. Kıtay ise ifadesinde, otel görevlilerine ‘yukarıda kadını dövüyorlar, gelin birlikte bakalım’ diyerek odaya girdiğini ve kapıyı açan Karahan’ın bacağına ateş etmek istediğini ancak yanlışlıkla karnından vurduğunu iddia etti.

Cinayet silahı ele geçirildi

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Ali Asker Kıtay, otele gelerek görevlilerle birlikte doktor İbrahim Karahan’ın kaldığı odaya çıktı. Kapıyı açan Karahan’a silahla ateş açtı. Ardından Kıtay, sevgilisi Dılnoza Bayramova ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.