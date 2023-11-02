Otel odasında ölü bulundu

Aydın’da bir şahıs kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

KAYNAK: İHA
Otel odasında ölü bulundu

Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1904 sokak üzerinde bulunan bir otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel çalışanları bir süredir haber alamadıkları Ahmet Hakan Kartal'ın (29) odasına girdi. Yatakta yatar halde bulunan ve tepki vermeyen Kartal'ın sağlık durumundan şüphelenen otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Kartal'ın cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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