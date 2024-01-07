Otele silahlı saldırı kameraya yansıdı. Yoldan geçen adama kurşun isabet etti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Çukur Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda, cerrahi maskelerle yüzünü gizleyen motosikletli kişi tarafından bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar otele kurşun yağdırdıktan sonra kaçarken açtıkları ateşte seken kurşun yolda yürüyen Serhat D. isimli şahsı baldırından yaraladı.

Otele düzenlenen silahlı saldırı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serhat D. ambulansa Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Serhat D.'nin hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması ve Serhat D. ile otelin resepsiyon görevlisi Meylis C.’nin ifadeleri ile güvenlik kameralarındaki görüntülerin incelenmesi sonucunda motosikletin çalıntı olduğu ve sahte plaka kullanıldığı tespit edildi.

Ateş açan saldırganı tespit eden polis ekipleri, uygulama esnasında saldırganı yakaladı.