25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otizmli genç kızın gelinlik giyme hayali gerçek oldu

Otizmli genç kızın gelinlik giyme hayali gerçek oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otizmli genç kızın gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için ailesi ve Türk Kızılayı'nın destekleriyle temsili düğün yapıldı. Gerçeği aratmayan temsili düğünde genç kız ve düğüne katılanlar doyasıya eğlendi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:37
Takip Et

Otizmli genç kıza temsili düğün yapıldı

Otizmli genç kızın gelinlik giyme hayali gerçek oldu
+
Aa
-

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otizmli genç kız için gerçeği aratmayan temsili düğün gerçekleştirildi.

Tavşanlı'da 18 yaşındaki otizmli İnci Kaya'nın gelinlik hayali gerçek oldu. 

Anne Hasibe ve baba Osman Kaya kızlarının gelinlik giyme hayalini bir gelinlik alarak gerçekleştirmek istedi. 

Daha sonra bu hayal Türk Kızılayı Tavşanlı Şubesi, TES- İŞ Sendikası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile de görüşülmesi sonucu daha geniş çerçevede gerçekleşti.

Gelinlik giyen İnci, anne ve babası ile çevresinin sayesinde hem hayalini gerçekleştirdi hem de gönlünce eğlendi. 

Özel bir ambulansın gelin aracı olması ve daha sonra polis trafik ekiplerinin de katılımı ile konvoy kiralanan düğün salonuna gitti. 

Burada etkinliğe katılanlar da genç kızın mutluluğuna ortak oldu.

Anne Hasibe Kaya, kızı İnci'nin 2 kız çocuğundan ikincisi olduğunu belirterek, "Otizmli olan kızım incinin en büyük hayali bir gelinlik giymekti. 

Her genç kızın hakkı olduğunu düşündüğüm gibi, kızımın da bu hayalini gerçekleştirmek için böyle bir yola çıktım ve onun hayalini gerçekleştirdim. 

Çok mutluyuz. Bu dileği de gerçek oldu. Gördüğünüz gibi kızım çok mutlu oldu. Kızımı gelinlikle gördüğüm içinde bende mutlu oldum. 

Emeği geçen herkese, davetimize icap edip gelen herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnci ise gerçekleştirilen düğünde doyasıya eğlendi.

(İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.