Oto hırsızı kadına suç üstü! Böyle yakalandı

Çorum'da Ç.B. (29) isimli kadın, park halindeki iki otomobili çaldı. Kadın polisin takibi sonucu yakalandı. Kadının otomobilleri çalma anı güvelik kameralarına yansıdı.

Oto hırsızı kadına suç üstü! Böyle yakalandı

DHA'nın haberine göre; Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale ve Bahçelievler Mahallesi'nde anahtarı üzerinde bırakılarak park edilen iki otomobil çalındı. Aracını park ettiği yerde bulamayan sahiplerinden biri, bu sırada devriye görevi yürüten polis ekiplerine durumu anlattı. Çevrede yaptığı araştırmada çalıntı otomobili tespit eden polis ekibi, Ç.B. isimli kadın sürücüyü takip etmeye başladı.

Polisten kaçmaya çalışan Ç.B. ise otomobille bir evin duvarına çarpınca yakalandı. Diğer otomobilin de aynı şüpheli tarafından çaldığı ve onun da Gülabibey Mahallesi Millet Caddesi üzerinde plakaları sökülmüş şekilde park halinde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerince iki otomobili çaldığı belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan iki aracın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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