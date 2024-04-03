Oto yıkama saldırganları tutuklandı

Sakarya Oto Sanayi sitesinde Tuzla Mahallesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan oto yıkama dükkanında meydana geldi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, A.K.’e ait oto yıkama dükkanı yaklaşık bir hafta önce kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

İş yerinin kapalı olduğu zaman diliminde meydana gelen olayda kurşunlar kapıya isabet etti. Üzerinden bir hafta geçen olayın ardından ise bölgeye motosikletle geldiği ileri sürülen bir şüpheli tarafından oto yıkama dükkanı yine kurşunlandı.

Polis ekipleri hususa ilişkin iki şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.