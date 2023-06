Irak’ın Erbil kentine bağlı Kasnazan kasabasında oto yıkama servisinde feci bir kaza meydana geldi. Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Fadel Haji yaptığı açıklamada, aracı yıkama alanına doğru süren çalışanın ayağının gaz pedalına takılması sonucu duvara çarpıp iş arkadaşını ezdiğini söyledi.

Kaza görüntüleri işletmenin güvenlik kameralarına an be an kaydedildi.

Ağır yaralanan çalışanın hastaneye kaldırıldığını ifade eden Haji, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.