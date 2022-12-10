Otobüs biletlerine yüzde 100 zam

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Türkiye'de vatandaşlar yoksullukla boğuşurken, yaşanan ekonomik kriz hayatın her alanında olduğu gibi ulaşımda da kendisini net bir şekilde hissettiriyor. Yaşanan krizle beraber otobüs bileti fiyatları da vatandaşın ulaşamayacağı seviyelere çıktı. Vatandaşlar artan fiyatlardan oldukça mustarip ve genelde iş için ya da bir zorunluluktan dolayı şehir değiştiriyor.

Konuyla ilgili 11 Temmuz 2021 tarihinde Büyük İstanbul Otogarı’nda yapılan bir röportaj 17 ay içerisinde bilet fiyatlarında yaşanan büyük artışı gözler önüne serdi. Çekildiği tarihte Kurban Bayramı’na sayılı günler olan röportajda vatandaşlara nereye bilet aldıkları ve bileti ne kadara aldıkları soruluyor.

Röportajda vatandaşların verdiği cevaplar ile bugünkü bilet fiyatları karşılaştırılınca 17 aylık süreçte yaşanan fiyat değişikliğinin yüzde 100’ü aştığı görülüyor.

İşte o röportaj: