Otobüs devi iflasın eşiğinde. Rakipleri dahil kimse inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Otobüs devi iflasın eşiğinde. Rakipleri dahil kimse inanamadı

Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün artmasıyla paralel olarak bilet fiyatlarına da yapılan zorunlu zamlar bir çok otobüs şirketini zor durumda bırakıyor. ABD’deki en büyük özel otobüs şirketi Coach, iflasını açıkladığını duyurdu.

Ekonomik kriz dünyada da etkisini sürdürüyor. Birçok şirket konkordato ilan etmemek için tüm imkanlarını zorluyor. Konkordato ilan eden şirketlerden bir çoğu da verilen sürede maddi sıkıntılarını gideremediği için iflas eediyor. Çalışanlarını tümünü de işten çıkartıyor.

Kısa süre önce özel sermaye şirketi Variant Equity Advisors tarafından 270 milyon dolara satın alınan ve ABD'nin en büyük özel otobüs şirketi olan Coach iflas başvurusu yaptığını açıkladı.

ABD ve Kanada’da Megabus ve diğer banliyö otobüs hatlarının da işletmecisi olan Coach USA, iflas koruma başvurusunda bulunarak varlıklarını satmak ve borcunu azaltma hamlesi yapmak için çalışmalarını sıklaştırdı.

Dev otobüs firmasının iflas başvurusu yapması sektörde bomba etkisi yaptı. Yolcular dahil rakip firmalar bile şirketin iflas başvurusu yaptığını öğrenince şok geçirdi.

Sürekli bu firmayla seyahat yaptığını söyleyen bir kadın "Pandemiden sonra otobüslerde doluluk oranı düşmüştü ama onun yerini dolduracak şirket yok. Umarın iflas etmezler ve bizleri taşımaya devam ederler" dedi.

Şirketin iflasında yüksek akaryakıt giderleri ve faizlerdeki rekor artışın etken olduğu ileri sürüldü. İflasın kabul edilmesinin ardından dev şirkette çalışan yüzlerce kişi işsizler ordusuna katılacak.

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