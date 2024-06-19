Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Tesla’ya rakip olacaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Tesla’ya rakip olacaktı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fisker tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket 17 Haziran'da Delaware'de ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü altında iflas başvurusunda bulundu.

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Açıklamada, şirketin varlıklarının satışı konusunda finansal paydaşlarla görüşmeler yapıldığı belirtildi.

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Fisker, kuruluşundan bu yana "müthiş" bir gelişme gösterdiğini, ancak elektrikli araç sektöründeki diğer firmalar gibi çeşitli piyasa ve makroekonomik zorluklarla karşılaştığını ifade etti.

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Ayrıca, Fisker'in daha önceden açıkladığı üretim durdurma kararının devam edeceği bildirildi. Elektrikli araç piyasasındaki rekabetin artması, talebin düşmesi, finansman bulmada yaşanan güçlükler ve küresel tedarik zinciri problemleri nedeniyle operasyonel problemler yaşandığı kaydedildi.

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Lordstown Motors, Proterra, Electric Last Mile Solutions ve Arrival da iflas başvurusunda bulunan diğer elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.

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