Otobüs fiyatları öyle bir uçtu ki uçakla uçmak daha avantajlı oldu. Hani Türkiye uçacaktı

Editör: Bengü Zorlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler de özellikle geçtiğimiz 2 yılda havayolu ulaşımını tercih eden yolcu sayısında büyük bir artış yaşandığına işaret ediyor. Buna göre 2022’de Türkiye'deki havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 42,1 artarak 182 milyon 334 bine ulaştığı görülüyor.

OTOBÜS VE UÇAK BİLETİ FİYATLARI YARIŞIYOR

Son dönemde pek çok ürün ve hizmete gelen zamlardan uçak ve otobüs fiyatları da nasibini aldı.

Otobüs biletleri uçak biletleriyle yarışır bir konumdayken bu durum tüketici alışkanlıklarında da değişikliğe yol açtı. Yolcular aradaki fiyat farkının çok az olması sebebiyle zamandan da tasarruf edebilecekleri havayolu ulaşımını tercih etmeye başladı. Buna online seyahat bileti platformlarının sunduğu avantajlar da eklenince, var olan fark daha da azaldı.

ONLINE BİLET PLATFORMLARINA TALEP ARTIYOR

Tüketiciler, artık kampanyaları takip etmek ve ucuz bilet bulabilmek için online bilet platformlarını tercih ediyor. Bu platformların erken rezervasyon indirimi, iptal ve şikayet imkanları ve çeşitli kampanyalar sunduğu düşünüldüğünde yolcuların seyahat için havayolunu tercih etmesi normal bir durum haline geldi.

Fahiş zamlardan önce ucuza bulabildiğimiz otobüs biletlerinin uçak biletleriyle fiyat farkını gitgide kapatması, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı veren uçak seyahatinin tercih edilme sebebi oldu.

İstanbul Ankara arası bilet fiyatı 412,99 TL iken aynı mesafe için otobüs biletleri 300 TL bandında seyrederek arada sadece 100 TL civarında bir fark görülüyor.