Otobüs köprüden uçtu: 22 kişi öldü

Hindistan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir şoför faciaya sebep oldu. 22 kişi hayatını kaybetti.

Otobüs köprüden uçtu: 22 kişi öldü

Hindistan’da bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından köprüden nehir yatağına uçtu. Yaşanan olayda 22 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi faciaya neden oldu. Hindistan’ın Khargone bölgesinde yer alan Dogargon köyünde sabah saatlerinde bir otobüs sürücüsü köprüden geçtiği sırada hız yapmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti.

3'Ü ÇOCUK 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, köprüden nehir yatağına düştü. Kazada 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında sürücünün de bulunduğu belirtildi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza ile ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

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