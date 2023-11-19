Otobüs şoförü dayak yiyen adamı kurtarmak için bir yolcusunu feda etti

Ankara’da bir otobüs şoförü 15 kişinin saldırdığı bit adamı kurtarmak için bir yolcusunu feda etti. Darp edilen genci kurtaran şoför kapıları kilitleyip olay yerinden uzaklaşırken olay saniye kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Otobüs şoförü dayak yiyen adamı kurtarmak için bir yolcusunu feda etti

Ankara’da özel halk otobüsü şoförü, kalabalık bir grup tarafından darp edilen genci otobüsüne bindirerek kurtardı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 7 Kasım akşamı saat 22.30 sıralarında Mamak ilçesi Bağlarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Abidinpaşa - Batıkent seferini gerçekleştiren Özel Halk Otobüsü Şoförü Fevzi Bolatbaş, seyir halindeyken yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğrayan bir kişiyi gördü.

Otobüsünü durduran Bolatbaş, darp edilen genci aracına aldıktan sonra kapılarını kilitledi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda saldırıya uğrayan kişinin, “Otobüsten indim. Bir anda saldırdılar. Hiçbirini tanımıyorum” dediği duyuldu.

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Kayıtlarda, başına aldığı darbeler sonucu kanaması olan gence otobüsteki vatandaşlar tarafından yardım edildiği de görüldü. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden gencin, bir süre sonra otobüsten inerek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

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“15 KİŞİ, BİR KİŞİYİ DÖVÜYORDU”

Fevzi Bolatbaş, “Otobüsle seyir halindeydim. Gençlerin kavga ettiğini gördüm. 15 kişi, bir kişiyi dövüyordu. Vicdanım el vermedi. Otobüsü sağa çektim. Dayak yiyen gençte otobüse doğru koşuyordu. Hemen içeriye alıp gittim.

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İki tarafı da tanımıyorum. Kendisini iki durak sonra indirdim. Daha önce hiç görmemiştim. Hangi şoför görse aynı şeyi yapardı.

İlk gördüğümde içim acıdı, darp edilen genç etrafta koşuşturuyordu. Kafası kanıyordu. Sağlık ekiplerini arayalım dedik, ‘Bir şeyim yok’ dedi" şeklinde konuştu.

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