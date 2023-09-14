Otobüse binmek için yolun karşısına geçen 2 kadına otomobil çarptı. İkisi de hayatını kaybetti

Bandırma’da bir otomobil, otobüse binmek için yolun karşısına geçen 2 kadına çarptı.

KAYNAK: AA
Otobüse binmek için yolun karşısına geçen 2 kadına otomobil çarptı. İkisi de hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kazada 2 kadın hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bezirci Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale istikametine giden S.K. (53) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akdağ (50) ve Zülfiye Demirci’ye (48) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadınlar yola savruldu.

Kadınlar Hastanede Yaşamını Yitirdi

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akdağ ile Demirci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil Sürücüsü Gözaltında

Otomobil sürücüsü S.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.K.'nın alkollü olup olmadığına ilişkin test yapılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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