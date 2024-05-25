Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı kurtardı

Kaynak: İHA
Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Sinan Ata, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ezilmemesi için otobüsü durduran Ata, onu güvenli bir bölgeye bıraktı. Şoförün bu insani hareketi yolcular tarafından takdirle karşılandı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Sinan Ata, otobüsüyle rutin seferini gerçekleştirirken, aniden yol üstünde bir kaplumbağa gördü. Durumu fark eden Ata, hemen otobüsü durdurarak kaplumbağayı ezilmekten kurtardı.

Şoför Ata'nın bu insanlık dolu hareketi, otobüsün güvenliğini ve yolcuların memnuniyetini düşünerek yapıldı. Kaplumbağanın yolda bulunması ve tehlikede olması üzerine harekete geçen Ata, onu güvenli bir alana bırakarak yoluna devam etti.

Bu anlar, otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoförün durarak kaplumbağayı kurtarması ve yolcuların bu hareketi alkışlaması yer alıyor. Sinan Ata'nın bu duyarlılığı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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