Otomobil alev alev yandı

Şişli’de bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cayır cayır yandı.

Otomobil alev alev yandı

İHA’nın haberine göre, yangın bugün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Taksim tünelinden Mecidiyeköy istikametine seyir halindeki 34 UA 7550 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü otomobilini olduğu yerde sağa çekti.

Çevresinde devriye atan bekçileri gören sürücü bekçilerden yardım istedi. Bekçiler yangını söndürmeye çalışırken çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü.

Polis ekipleri ise yaptığı çalışmalar sonucu herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadığını bildirdi. Yangın ile ilgili çalışmalar devam ediyor

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