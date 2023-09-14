Otomobil alev topuna döndü. Karı koca hastanelik

Malatya’da seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil alev topuna döndü. Karı koca hastanelik

İHA'nın haberine göre, olay, 21.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M. A. idaresindeki 44 AAL 582 plakalı otomobilde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangında araç alev topuna dönerken, sürücü ve eşi S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

İtfaiye tarafında söndürülen yangında araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

otomobil.jpg

aw029950-01-001.jpg

aw029950-02.jpg

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Son Haberler
Profesörden egzamayla ilgili kritik açıklama Sağlık
Profesörden egzamayla ilgili kritik açıklama
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir Dünya
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir
Motosiklet minibüsle kafa kafaya çarpıştı: Sürücü öldü Güncel
Motosiklet minibüsle kafa kafaya çarpıştı: Sürücü öldü
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı? Yazarlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar Dünya
ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar
Kırklareli'deki yangın söndürüldü Yaşam
Kırklareli'deki yangın söndürüldü
Uzmanından ayak bileğindeki ağrılarla ilgili tehlikeli uyarı Sağlık
Uzmanından ayak bileğindeki ağrılarla ilgili tehlikeli uyarı