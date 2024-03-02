Otomobil almak isteyenler dikkat. TOGG'da faizsiz kredi imkanı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X siparişleri için farklı finansman avantajları sunmaya başladı. Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği kullanıcıların ilgisine sunuldu. Bu kampanyayı tercih edenler aylık 29.167 TL ödeme yapacak. Bu kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli %0.37 faizli aylık 34.384 TL geri ödemeli 400 bin TL veya 575.000 TL krediye %1.99 faiz ve aylık 32 bin 459 TL ödeme ile 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.

T10X V1’DE CİHAZ BEDELİNİN YÜZDE 50’SİNE KREDİ İMKANI

T10X’in V1 uzun menzil ve V1 standart menzil için de farklı finansman seçenekleri bulunuyor. Bu cihazların bedelinin %50’sine kadar kredi ve 36 ay vade imkanı bulunuyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’ın Togg için özel olarak uyguladığı avantajlı kredi faiz oranı %2,99. Ayrıca Togg, mart ayında T10X sipariş eden kullanıcılar için nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi de sunuyor.

TRUMORE UYGULAMASI ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERİLİYOR

Teknoloj & Konfor paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle satışa sunulan T10X V1 standart menzil seçeneği 1 milyon 477 bin 600 TL’ye, uzun menzil seçeneği ise 1 milyon 718 bin TL’ye sipariş edilebiliyor. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL. T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşiyor.