Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı

Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yerli otomobil markası Togg, yüzde 0 faiz seçeneğinin de içinde bulunduğu kredi kampanyasında süreyi uzattığını duyurdu.

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Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı 1

Yerli otomobil markası Togg, yüzde 0 faiz seçeneğinin de içinde bulunduğu kredi kampanyasında süreyi uzattığını açıkladı.

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Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı 2

Vade farklarına göre faizler, yüzde 0 ve yüzde 1.99 faiz oranı arasında değişiklik gösteriyor.

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Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı 3

Togg resmi sosyal medya hesabı, yaptığı açıklamada, "Togg T10X’e özel 800.000 TL'lik kredi kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı 4

Açıklamanın devamında, yoğun istek üzerine sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteği sağladıkları belirtildi.

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Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı 5

Söz konusu açıklamada, TOGG siparişi için Trumore uygulamasının indirilmesi gerekildiği, 26 Mayıs Pazar gün sonuna kadar sipariş oluşturulabileceği ifade edildi.

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Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı 6

Açıklamada, 800.000 TL kredi için vadelere göre yüzde 0 ve yüzde 1.99 faiz seçenekleri bulunduğu da vurgulandı.

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