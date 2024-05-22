Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı

Yerli otomobil markası Togg, yüzde 0 faiz seçeneğinin de içinde bulunduğu kredi kampanyasında süreyi uzattığını açıkladı.
Vade farklarına göre faizler, yüzde 0 ve yüzde 1.99 faiz oranı arasında değişiklik gösteriyor.
Togg resmi sosyal medya hesabı, yaptığı açıklamada, "Togg T10X’e özel 800.000 TL'lik kredi kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında, yoğun istek üzerine sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteği sağladıkları belirtildi.
Söz konusu açıklamada, TOGG siparişi için Trumore uygulamasının indirilmesi gerekildiği, 26 Mayıs Pazar gün sonuna kadar sipariş oluşturulabileceği ifade edildi.
Açıklamada, 800.000 TL kredi için vadelere göre yüzde 0 ve yüzde 1.99 faiz seçenekleri bulunduğu da vurgulandı.