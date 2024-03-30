TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a yeni özellikler geldi. Togg resmi X hesabından paylaştı.
X hesabından 8 tane paylaşım yapan Togg’un bir özelliği de şaşırttı.
Togg'dan yapılan açıklamada, "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
En önemli özelliklerden biri yüz tanıma ile oturum açılabilmesi oldu.
İşte paylaşılan o özellikler: