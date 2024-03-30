TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti

TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti
Kaynak: Haber Merkezi
Yerli ve milli otomobil Togg sosyal medya hesabından yeni güncellemelerini duyurdu.
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TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti 1

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a yeni özellikler geldi. Togg resmi X hesabından paylaştı.

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TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti 2

X hesabından 8 tane paylaşım yapan Togg’un bir özelliği de şaşırttı.

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TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti 3

Togg'dan yapılan açıklamada, "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti 4

En önemli özelliklerden biri yüz tanıma ile oturum açılabilmesi oldu.

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TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti 5

İşte paylaşılan o özellikler:

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TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti 6
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TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti 10
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TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti 13
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TOGG'un yeni özellikleri açıklandı. Bir özellik dikkat çekti 14
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