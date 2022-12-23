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Kaza yapan araç hurdaya döndü, içindekiler yaralı kurtuldu

Mersin'de kontrolden çıkan lüks araç, bariyerleri aşarak takla atıp metrelerce aşağıya sürüklendi. Meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:11
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Otomobil bariyerlerden takla atarak metrelerce aşağıya düştü: 2 yaralı

Kaza yapan araç hurdaya döndü, içindekiler yaralı kurtuldu
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Mersin’in Tarsus ilçesinde, otoyolda takla atıp hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan E.T.’nin sürücülüğünü yaptığı 01 EGE 17 plakalı lüks araç, bariyerleri aşarak takla atıp metrelerce aşağıya sürüklendi. Hurdaya dönen araçta bulunan M.A. isimli kadın ile sürücü E.T. yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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