Otomobil benzin istasyonunda alev aldı. Baba- kız ölümden döndü

Erzincan'da akşam saatlerinde Erzincan'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Lokman Yeniçeri yönetimindeki otomobil, akaryakıt dolumu sırasında bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.

KIZIYLA BERABER SON ANDA KURTULDU

Lokman Yeniçeri otomobildeki kızını da alarak aracı son anda terk ederken, yangın ise çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Öte yandan, korku dolu o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.