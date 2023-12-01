Otomobil benzin istasyonunda alev aldı. Baba- kız ölümden döndü

Erzincan'da bir otomobil içerisinde baba ile kızı olduğu esnada benzin istasyonunda alev aldı. baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Otomobil benzin istasyonunda alev aldı. Baba- kız ölümden döndü

Erzincan'da akşam saatlerinde Erzincan'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Lokman Yeniçeri yönetimindeki otomobil, akaryakıt dolumu sırasında bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.

KIZIYLA BERABER SON ANDA KURTULDU

Lokman Yeniçeri otomobildeki kızını da alarak aracı son anda terk ederken, yangın ise çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Öte yandan, korku dolu o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

otomobil-yakit-dolumu-sirasinda-alev-aldi-baba-kiz-son-anda-kurtuldu-yangin-kamerada-5020-dhaphoto4.jpg

otomobil-yakit-dolumu-sirasinda-alev-aldi-baba-kiz-son-anda-kurtuldu-yangin-kamerada-5020-dhaphoto3.jpg

otomobil-yakit-dolumu-sirasinda-alev-aldi-baba-kiz-son-anda-kurtuldu-yangin-kamerada-5020-dhaphoto2.jpg

otomobil-yakit-dolumu-sirasinda-alev-aldi-baba-kiz-son-anda-kurtuldu-yangin-kamerada-5020-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Berna Laçin'den Can Gürzap'ın ölümüne dair çarpıcı değerlendirme Magazin
Berna Laçin'den Can Gürzap'ın ölümüne dair çarpıcı değerlendirme
ABD: İsrail yardım TIR’larının geçişine izin verecek Dünya
ABD: İsrail yardım TIR’larının geçişine izin verecek
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi Gündem
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız! Yazarlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Kış turizmi sezon hazırlığına başladı Yazarlar
Kış turizmi sezon hazırlığına başladı
T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ÇORUM İCRA DAİRESİ Resmi İlanlar
ÇORUM İCRA DAİRESİ