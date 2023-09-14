Otomobil cayır cayır yandı: 2 yaralı

Malatya’da seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil cayır cayır yandı: 2 yaralı

Malatya- Ankara karayolu Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde saat 21.00 sıralarında, Ankara istikametine seyir halinde olan M. A. idaresindeki 44 AAL 582 plakalı otomobilde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangında araç alev topuna dönerken, sürücü ve eşi S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

İtfaiye tarafında söndürülen yangında araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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