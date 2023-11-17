Otomobil devi iflas bayrağını çekti. Binlerce çalışan işşiz kalacak

Yıl boyunca birçok çalışanını işten çıkartan Almanya merkezli otomobil üreticisi Sono Motors, iflas bayraklarını çekti. Firma, son işten çıkarmaları ise yeni yıldan sonra yapacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Otomobil devi iflas bayrağını çekti. Binlerce çalışan işşiz kalacak

Ecoreporter'in haberine göre; Almanya'nın Münih kenti merkezi otomobil üreticisi Sono Motors, bu yıl birçok çalışanının işine son verdi.

İflas bayrağını çeken Sono Motors, kalan çalışanlarını da yeni yılda çıkaracak.

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SÖZLEŞMELER FESHEDİLECEK

ABD borsası yaptığı duyuruda hala yatırımcı bulamamalarından şikayet ediyor. İlgili taraflarla görüşmeler yapılıyor fakat yeterince ilerleme sağlanamadı. Bu yüzden de kısa süre içinde sözleşme yapılması çok mümkün gibi durmuyor ve kalan çalışanların sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor.

Sono Motors başta kendi güneş enerjisi ile çalışan elektrikli otomobili Sion'la başlamayı hayal ediyordu. Fakat işler planlandığı gibi gitmediği için teknoloji artık diğer otomobil üreticilerine satılacak. Operasyonların sürüp sürmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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