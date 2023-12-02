Dünyaca ünlü dev otel zinciri iflas etti. Şirketin 3 ülkede 17 oteli var

Sabah'tan Fatih Yılmaz'ın haberine göre, Almanya'da ekonomik krizi aşamayan şirketler bir bir iflas başvurusunda bulunuyor. Son olarak Arcona Hotels & Resorts adlı otel zinciri, ekonomik kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu

Şirket yönetimi, iflas başvurusunun sebeplerini açıkladı. Buna göre, şirketin mali sıkıntıları pandemi döneminde başladı. Pandemi nedeniyle misafir sayısında büyük düşüş yaşandı. Ayrıca, şirketin hızlı büyümesi ve yatırım kararları da şirketi zora soktu. Ukrayna’daki savaş, enerji arzındaki darboğazlar ve yüksek enflasyon gibi dış etkenler de iflas başvurusunda etkili oldu.

Şirket, iflas başvurusunun amacının, şirketi bir bütün olarak korumak ve geleceğe yönelik olarak yeniden konumlandırmak olduğunu belirtti. Şirketin avukatı Ulrike Hoge-Peters, geçici yönetici olarak atandı. Hoge-Peters, şirketin yeniden yapılandırılması için bir plan hazırlayacak. Şirketin Almanya dışındaki otellerinin iflastan etkilenmeyeceği bildirildi.

Arcona Hotels & Resorts, 2008 yılında kuruldu. Şirketin Almanya’da 15, Avusturya ve İspanya’da ise 2 oteli bulunuyor. Şirketin toplam 500 çalışanı var. Çalışanların maaşları, Ocak ayı sonuna kadar iflas kaybı tazminatı ile güvence altına alındı.