Otomobil fiyatları düşecek mi? Fahiş zamların sebebi belli oldu

Küresel çapta ortaya çıkan çip krizi sebebiyle, tedarik zincirinde ciddi oranda bir aksama ve yavaşlama yaşandı. Bu durum sonucunda da stok sorunu doğdu.

Ülkemizde, döviz ve altın yerine otomobil ve motosikletin yatırım aracı olarak görülmesi, var olan stok sorununu daha da artırdı.

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğrt. Gör. Anıl Aba, önümüzdeki süreçte otomotiv sektöründe yaşanması muhtemel tabloyu değerlendirdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre, Türkiye’de otomobil pazarının yıllık satış ortalamasının 700 bin araç, tavanının ise 1 milyon araç olduğunun belirten Dr. Anıl Aba, bu piyasadaki arz-talep dengesinin şaştığını ifade etti.

“OTOMOBİL FİYATLARINDA HERHANGİ BİR DÜŞÜŞ OLACAĞINI SANMIYORUM”

Fiyatın azalması ya da artışın yavaşlaması için arz tarafından, mutlaka üretimin artması gerektiğini belirten Aba, "Talep tarafından da faizlerin artması, kurun da biraz normalleşmesi lazım. Üreticiler tedarik zincirindeki sıkıntıların 2024 yılında aşılacağını söylüyor. Peki bizde kemer sıkma politikasına geçilir mi?

Seneye yerel seçimler var. Kısa vadede yine seçim ekonomisi olabilir. Zaten bu sene ocaktan mayıs ayına kadar 445 bin araç satılmış durumda hali hazırda. Kaparosu verilmiş, sırada bekleyen bir o kadar daha araç var. Bu yıl Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 1 milyon limitini aşarak rekor kırabilir. Hal böyleyken ben 2024 sonuna kadar otomobil fiyatlarında herhangi bir düşüş olacağını sanmıyorum” dedi.

"BİRİKİMLERİ OLANLAR GAYRİMENKUL ALIYOR"

Türkiye’deki geçici refah rüzgârının otomobil pazarını büyüttüğünü savunan Dr. Aba, "Pazar ekonomilerinde fiyatlar arz ve talebe bağlıdır. Faizlerin düşük, enflasyonun yüksek, ekonominin istikrarsız olması tasarruf yapanları yatırım yapmaya teşvik ediyor ve yönlendiriyor. Birikimleri veya kredi potansiyeli yüksek olanlar gayrimenkul alıyor.

"GAYRİMENKULE GÜCÜ YETMEYEN OTOMOBİL ALIYOR"

Gayrimenkule gücü yetmeyenler otomobil alıyor. Otomobile parası yetmeyenler motosiklet alıyor. Bu işin talep kısmı. Yani, bugün insanlar sadece binip kullanmak için değil spekülatif bir yatırım aracı olarak da otomobil almak istiyorlar. Halbuki ekonomik ömrü 10 yıl olan otomobil aslında arsa gibi iyi bir yatırım aracı değildir” diye konuştu.

(Kaynak: İHA)